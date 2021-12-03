Viyana'da İran ile ilgili kritik toplantı başladı

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı başladı.

Ortak Komisyonu'nun son toplantısı, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın ortak başkanlığında düzenlendi.

Daha önce Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'daki görüşmelerde 4+1 ülkelerinin temsilcilerine 2 taslak sunduklarını söylemişti.

Bakıri, "Bu taslaklardan biri İran'ın yaptırımların kalkmasıyla ilgili görüşlerini, diğeri de nükleer faaliyetlerle ilgili çalışmalarını içeriyor. Tarafların bu taslakları kontrol etmesi ve İran ile ciddi müzakerelere hazır olması gerekiyor. Bu görüşmelerin muhtelif uluslararası etkileri de var." ifadelerini kullanmıştı.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.