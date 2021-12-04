İranlı başmüzakereci: Sunduğumuz teklif nükleer anlaşmaya uyuyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Al Jazeera televizyon kanalına verdiği demeçte, Viyana görüşmelerinde nükleer anlaşma taraflarına sunulan iki önerinin kabul edilmesi durumunda üçüncü öneriyi de sunacaklarını söyledi.

Bakıri Keni, “İran’ın görüşmelerde diğer taraflara sunduğu öneriler reddedilmeyecek düzeydedir. Bu öneriler 2015’te imzalanan nükleer anlaşmasının şartlarına uygundur ve ABD’nin nükleer alandaki tüm yaptırımları derhal kaldırılmalıdır” dedi.

Bakıri, İran'ın Viyana görüşmelerinde sunduğu iki önerinin nükleer anlaşmada kilit konular olan ‘yaptırımların kaldırılması’ ve 'İran’ın nükleer faaliyetleri’ hakkında olduğunu ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin İran'ın uranyumu yüzde 90 oranında zenginleştirmeye hazırlandığı yönündeki iddialarının reddedildiğini belirten Bakıri Keni, İran’ın UAEA kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getireceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bakıri Keni Siyonist Rejimin İran’a saldırı tehditlerine ilişkin olarak “ İsrail bunu rüyasında bile görmeyecektir” dedi.

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı dün sona ermişti.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, nükleer anlaşma taraflarının haftaya Avusturya'nın başkenti Viyana’da tekrar bir araya geleceğini söylemişti.