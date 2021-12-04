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4 Ara 2021 08:57

Beyaz Saray'dan İran iddiası

Beyaz Saray'dan İran iddiası

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Viyana görüşmelerine ilişkin, İran'daki yeni yönetimin Viyana'ya yapıcı teklifler ile gelmediğini ileri sürdü.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Viyana müzakerelerine değinen Psaki, her zaman diplomatik yaklaşım taraftarı olduklarını iddia etti.

Görüşmelerin yedinci turunun Viyana'da bugün sona erdiğini ve ABD heyetinin Washington'a döndüğünü belirten Psaki, "Yeni İran yönetimi Viyana'ya yapıcı tekliflerle gelmedi. İran'ın bu haftaki yaklaşımı ne yazık ki kalan sorunların çözümüne yönelik değildi." iddiasında bulundu.

News Code 1898964
https://tr.mehrnews.com/news/1898964/

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