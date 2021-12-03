Viyana'da kritik toplantı sona erdi: Müzakereler sürecek

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, "Bugünkü toplantıda, birkaç gün süren görüşmelere ilişkin başlıklar değerlendirildi." dedi.

Bakıri, “Toplantıda İran’ın yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetleri hakkında sunduğu önerilerin masada olduğu vurgulandı. Diğer taraflar, İran’ın tekliflerine somut ve mantıklı yanıtlar vermek için başkentleri ile danışmaya ihtiyaç duyduğunu belirttiler." ifadelerini kullandı.

Diğer taraflara başkentleriyle görüşmesi için fırast verildiğini ifade eden Bakıri, önümüzdeki hafta Viyana'da müzakerelere devam edileceğini bildirdi.

