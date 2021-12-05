İranlı Başmüzakereci: Taleplerimizden geri adım atmayacağız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, İtalya merkezli ANSA haber ajansına verdiği mülakatta, Tahran’ın ABD’nin İran halkına yönelik yaptırımlarının kaldırılması konusundaki açık tutumunu vurgulayarak, bu yöndeki taleplerinden geri adım atmayacakalarını duyurdu.

Bakıri Keni, “2018’de nükleer anlaşmadan çıktığı için ilk adımı Washington atmalıdır” dedi.

İranlı başmuzakereci Bakıri Keni, “İran’ın Viyana görüşmeleri sırasında P4+1 taraflarına sunduğu teklifler mantıklıdır. Bunun için müzakere temeli olabilir. İran bu görüşmelerde zalimce ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve nükleer programlar dahil olmak üzere karşı tarafa iki öneri metni sundu. Bu öneriler müzakerenin temelini oluşturuyor ve karşı taraf İran ekibinin tekliflerine temel bir şekile yanı vermelidir” ifadelerinde bulundu.

Bakıri Keni ayrıca, sulunan tekliflerin kabul edilmesi durumunda üçüncü öneriyi de sunacaklarını ifade etti.