İranlılar tüm yaptırımların kaldırılmasından daha azını kabul etmeyecek

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetülislam Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Viyana görüşmelerine değinen Hüccetülislam Hatemi, Viyana'da tecrübeli bir ekibin İran'ı temsil ettiğini belirterek, "İran ekibi ülkenin tutumunu net bir şekilde ifade ederken Amerikan karşıtı tutumlarını söz ve eylemlerle dile getirdi." dedi.

Hüccetülislam Hatemi, İran müzakere ekibine hitap ederek, "Sizler cesur bir milleti temsil ediyorsunuz. Şunu bilin ki, bu millet bütün yaptırımların kaldırılmasından daha azını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

İran ile P4+1 ülkeleri heyetinin katılımıyla yeni tur Viyana görüşmeleri 29 Kasım'da başladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora’nın başkanlık ettiği toplantıya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni'nin yanı sıra, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Ali Bakıri, görüşmelerde yaptırımların kalkmasının müzakerelerin ilk önceliği olması gerektiğini vurguladı.

İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.