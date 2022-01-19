Dünyada turizm 2024’e kadar pandemi öncesi seviyeye dönmeyecek

Dünya Turizm Örgütü’nün Turizm Barometresi isimli çalışmasına göre, turizm endüstrisinde geçen yıl 2020’ye göre yüzde 4 artış kaydedildi, ancak COVID-19’un yüksek seviyede bulaşıcı olan Omicron varyantı, endüstrinin 2022 başında toparlanmasını engelleyecek. Açıklamada, Omicron dalgasının bu yılın ilk aylarında çalkantı yarattığı, ancak sektör uzmanlarının yıl içine yönelik beklentilerinin daha iyi olduğu vurgulandı.

Örgütün açıklamasında, hareketlik sınırlamaları, aşılama oranları ve turistlerin güveni gibi konularda yaşanan farklıklar nedeniyle dünyada toparlanmanın yavaş ve dengesiz olduğu kaydedildi.

Dünya Turizm Örgütü, bu yıl uluslararası seyahatlerin sayısında geçen yıla göre yüzde 30 ila 78'lik artış kaydedileceğinin öngörüldüğünü, fakat bu sayının 2019’a göre hâlâ çok düşük olduğunu belirtti.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020’de turizm geliri, bir önceki yıla göre yüzde 72 düşmüştü.

Kaynak: CRI Türkçe