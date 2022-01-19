  1. Turizm
19 Oca 2022 13:08

Dünyada turizm 2024’e kadar pandemi öncesi seviyeye dönmeyecek

Dünyada turizm 2024’e kadar pandemi öncesi seviyeye dönmeyecek

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), turizm endüstrisinin dünya genelinde en erken 2024 yılına kadar pandemi öncesindeki seviyeye dönmesinin beklenmediğini açıkladı.

Dünya Turizm Örgütü’nün Turizm Barometresi isimli çalışmasına göre, turizm endüstrisinde geçen yıl 2020’ye göre yüzde 4 artış kaydedildi, ancak COVID-19’un yüksek seviyede bulaşıcı olan Omicron varyantı, endüstrinin 2022 başında toparlanmasını engelleyecek. Açıklamada, Omicron dalgasının bu yılın ilk aylarında çalkantı yarattığı, ancak sektör uzmanlarının yıl içine yönelik beklentilerinin daha iyi olduğu vurgulandı.

Örgütün açıklamasında, hareketlik sınırlamaları, aşılama oranları ve turistlerin güveni gibi konularda yaşanan farklıklar nedeniyle dünyada toparlanmanın yavaş ve dengesiz olduğu kaydedildi.

Dünya Turizm Örgütü, bu yıl uluslararası seyahatlerin sayısında geçen yıla göre yüzde 30 ila 78'lik artış kaydedileceğinin öngörüldüğünü, fakat bu sayının 2019’a göre hâlâ çok düşük olduğunu belirtti.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020’de turizm geliri, bir önceki yıla göre yüzde 72 düşmüştü.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1899939
https://tr.mehrnews.com/news/1899939/

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