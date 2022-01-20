İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan’ın Lahor kentinde kalabalık bir alışveriş alanında meydana gelen ve Pakitan vatandaşlarının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Hatipzade düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve Pakistan halkı ile hükümeti için başsağlığı dileyerek, “Bu tür terör eylemleri, bölgede barış ve huzurun tesisi için terör örgütleriyle mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

Pakistan’ın en büyük ikinci şehri Lahore’da kalabalık bir alışveriş alanında bombalı saldırı gerçekleşti. Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralı olduğu açıklandı.