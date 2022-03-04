İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen ve en az 30 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Hatipzade, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar dilerek, “Pakistan hükümeti ve yetkilileri gereken önlemleri alarak terör eylemlerini önlemelidir” dedi.

Pakistan'da Peşaver kentinde bugün Şii camisine bir bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı açıklandı.