Rusya, 1000 askerle Tacikistan’da tatbikata başladı

Rusya’nın Merkez Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada, “201. askeri üste görev yapan motorlu tüfek birliklerinden 1000 askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, Tacikistan’ın Lohur ve Samburi dağlık arazilerinde başladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre tatbikat sırasında askerler ordudan hava araçları ve topçu sistemlerinin desteğiyle, keşif, saldırı ve atış sistemlerini kullanarak savunma ve saldırı faaliyetleri üzerinde çalışacak. Askeri personel ayrıca her türlü hafif silah, el bombası ve askeri araçlarda bulunan silahlarla sahte düşman hedeflerine karşı atış yapacak.

Tatbikatla motorize tüfek birliklerinin muharebeye hazırlığı ve görev sırasında koordinasyonun artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Sputnik