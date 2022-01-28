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28 Oca 2022 10:22

Pakistan’da askeri kampa terör saldırısı: Çok sayıda asker öldü

Pakistan’da askeri kampa terör saldırısı: Çok sayıda asker öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Kech bölgesindeki bir askeri kampa düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'da bir bir askeri kampa teröritsler tarafından saldır düzenlendi.

Belucistan eyaletinde yer alan Kech bölgesindeki bir askeri kampa düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırıya verilen karşılık sonucu 1 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıyı düzenleyen teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldığı ve şu ana kadar 3 teröristin yakalandığı ifade edilerek, ordunun bedeli ne olursa olsun teröristleri Pakistan topraklarından temizlemeye kararlı olduğu vurgulandı.

Kaynak: Milligazete

News Code 1900106
https://tr.mehrnews.com/news/1900106/

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