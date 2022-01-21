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21 Oca 2022 13:28

Gana'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gana'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da trafik kazası sonucu kamyondaki patlayıcılar infilak etti. Olayda en az 17 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Patlayıcı taşıyan araç motosikletle çarpıştı,ortalık savaş alanına döndü.

Olayı Gana Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Bogoso şehrine yakın bir kasabada bir madene patlayıcı taşıyan kamyonla motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyondaki patlayıcılar infilak etti.

Patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Çevredeki ev ve dükkanlar yıkıldı.

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan talihsiz ve trajik olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1899976
https://tr.mehrnews.com/news/1899976/

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