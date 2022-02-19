Reisi, Pazartesi günü Katar'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin davetine icabetle Pazartesi günü Doha’ya gidecek.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşme, iki ülkenin üst düzey heyetleri arasında görüşmeler ve çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması Cumhurbaşkanı Reisi’nin iki gün sürecek Doha ziyareti sırasında yapılacak planlardır.

Reisi, bu ziyaret sırasında Katar’da yaşayan İranlılar ile bir araya gelecek. Bunun yanı sıra İranlı ve Katarlı iş adamları ile görüşecek.

Reisi ilaveten Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumuna katılarak bu zirvede konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanı, Petrol Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Reisi’ye eşlik edecek.