İran, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılacak

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) katılmak üzere dün akşam Doha'ya gitti.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de resmi temaslarda bulunmak üzere yarın 21 Şubat'ta Katar'a gidecek.

Katar bu hafta altıncısı gerçekleştirilecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Reisi başkanlığındaki heyetin Katar ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde gaz iş birliği konusu gündemde olacak.

Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago ve Venezuela, GECF'nin 11 ana üyesidir.

Hollanda, Norveç, Irak, Umman, Peru, Azerbaycan ve BAE, Gaz İhraç Eden Ülkeler Meclisi'ne gözlemci üye olarak katılıyor.