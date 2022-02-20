  1. Ekonomi
20 Şub 2022 12:24

İran, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılacak

İran, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılacak

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) katılmak üzere dün akşam Doha'ya gitti.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na  (GECF) katılmak üzere dün akşam Doha'ya gitti.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de resmi temaslarda bulunmak üzere yarın 21 Şubat'ta Katar'a gidecek.

Katar bu hafta altıncısı gerçekleştirilecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Reisi başkanlığındaki heyetin Katar ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde gaz iş birliği konusu gündemde olacak.

Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago ve Venezuela, GECF'nin 11 ana üyesidir.

Hollanda, Norveç, Irak, Umman, Peru, Azerbaycan ve BAE, Gaz İhraç Eden Ülkeler Meclisi'ne gözlemci üye olarak katılıyor.

News Code 1900580
https://tr.mehrnews.com/news/1900580/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler