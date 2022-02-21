Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar'da

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine bu sabah Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Reisi, Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri ile yapacağı görüşmenin ardından Katar'da yaşayan İranlılar ve Katarlı işadamları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Reisi'nin ziyaretinin ikinci gününde Katar'da düzenlenecek Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Reisi başkanlığındaki heyetin Katar ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde gaz iş birliği konusu gündemde olacak.

Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago ve Venezuela, GECF'nin 11 ana üyesidir.

Hollanda, Norveç, Irak, Umman, Peru, Azerbaycan ve BAE, Gaz İhraç Eden Ülkeler Meclisi'ne gözlemci üye olarak katılıyor.