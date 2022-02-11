Reisi: New York ve Viyana'ya umut bağlamadık

Tahran Cuma Namazı hutbeleri öncesi İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bir konuşma gerçekleştirdi.

22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümü münasebetiyle konuşan Reisi, İslam Devrimi'nin kimliğini oluşturan unsurların doğru bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirterek, inkılap değerlerinin genç jenerasyona aktarılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Halkımızın 11 Şubat 1979’daki sloganları bugün de devam etmeli. O günlerde ‘Bağımsızlık, Özgürlük, İslam Cumhuriyeti’ ile ‘Ne Doğu Ne Batı’ sloganları atılırdı. Bu sloganlar bugün de söylenmelidir. Kimsenin egemenliğini kabul etmeyiz. İslam Cumhuriyeti'nin değerleri değişemez." dedi.

Reisi, "Hükümet göreve başladığında temel gıda ürünleri konusunda endişeliydi, ancak şimdi bu konuda hiçbir sorun yok. Ülkenin kapasiteleri üretime yöneliktir." ifadesini kullandı.

Dış siyasette dengeli bir dış politikaya önem verdiklerini belirten Reisi, şunları kaydetti:

“Batıya bakış ülkenin dengesini bozdu. Başta komşularımız olmak üzere tüm ülkeler hakkında dengeli bir görüşe sahip olmalıyız. Ülkenin kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısındaki insanlardan umutluyuz. New York ve Viyana'ya asla umut bağlamadık"



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