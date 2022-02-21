İran, Orta Asya ülkeleriyle kapsamlı ilişkileri geliştirmekten yana

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ve Özbekistan’ın tarım, sanayi, ulaşım, enerji ve turizm alanlarındaki kapsamlı işbirliği kapasitelerine değinerek, “Bugün iki ülke cumhurbaşkanlarının siyasi iradesi, ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve derinleştirilmesine dayanmaktadır ve tüm kapasiteleri harekete geçirerek iki ülkenin refahı ve kalkınması yönünde büyük adımlar atmaya kararlıyız” dedi.

Reisi, “İki ülkenin ortak kapasiteleri ve imkanları, iki ulusun ve bölge halklarının çıkarlarını güvence altına alma yolunda olabilir. İran, Özbekistan da dahil olmak üzere Orta Asya ülkeleriyle kapsamlı ilişkileri geliştirmekten yanadı” ifadesini kullandı.

İran ve Özbekistan’ın kültürel ve tarihi ortaklıklarına değinen Reisi, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, bunu diğer alanlarda Tahran-Taşkent işbirliğinin gelişimi için iyi bir zemin olarak nitelendirdi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ise, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıla göre 2,5 kat arttığını belirterek, “Taşkent, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım, ulaşım ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Tahran ile ilişkilerini derinleştirmeye kararlıdır” dedi.