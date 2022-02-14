Cumhurbaşkanı Reisi, İrlanda Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, remi temaslar için Tahran’da bulunan İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede iki ülkenin çeşitli alanlardaki kapasitelerine değinerek, "Tahran olarak dost ve bağımsız ülkelerle ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

İrlanda'nın küresel meseleler konusunda takındığı tutuma işaret eden Reisi, "İrlanda'nın Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinden bağımsız olarak hareket etmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Reisi, İran’ın yeni dönemdeki dış politikasında milletlerin çıkarlarının korunması ile karşılıklı saygıya öncelik verildiğini aktardı.

8'inci tur Viyana müzakerelerine dair Cumhurbaşkanı Reisi, "Mevcut müzakerelerde yaptırımların gerçek bir şekilde kaldırılmasına İran milletinin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney da bu görüşmede, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini dile getirdi.

Coveney, "Karşılıklı ilişkilerin seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz ve bu bağlamda Tahran'daki büyükelçiliğimizi yeniden açma konusunda kararlıyız." diye konuştu.

İrlandalı yetkili, ülkesinin nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için mevcut müzakereler sırasında İran'a gerekli garantilerin verilmesi gerektiğine inandığını söyledi.