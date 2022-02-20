İran ve Fransa cumhurbaşkanları telefonda görüştü

Görüşmede ikili ilişkileri güçlendirme yolları, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili Viyana görüşmeleri, koronavirüs salgını ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran heyetinin Viyana müzakerelerini ciddiyetle takip ettiğini ifade ederek, görüşme boyunca İran'ın yapıcı önerilerde bulunduğunu söyledi.

Viyana mücakerelerine katılan diğer taraflarınca sunulan önerilerin İran milletinin menfaatlerine göre incelediğini kaydeden Reisi, baskılar veya siyasi iddiaların, anlaşmaya varma vizyonunu zayıflattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi, Viyana'da herhangi bir anlaşmanın yaptırımların iptali, güvenilir güvencelerin verilmesi ve siyasi iddialar ve meselelerin kapatılmasını içermesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın UAEA ile profesyonel işbirliğiyle her daim kendi iyi niyetini kanıtladığını anlatan Cumhurbaşkanı Reisi, bu bağlamda düşmanların fitnelerine karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Reisi ayrıca, İran'ın Irak ve Suriye'ye terörizmle mücadelede aktif şekilde yardım ettiğini ifade ederek, "Şehit General Süleymani'nin verdiği mücadele başta olmak üzere İran'ın etkin mücadelesi olmasaydı, bugün IŞİD Avrupa'ya konuşlanmış olurdu." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da görüşmede, Viyana'da iyi ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çekerek, görüşmelerin bir an evvel sonuca ulaşmasını temenni ettiğini kaydetti.