Cezayir'den Rusya ile dostluk bağı vurgusu

Cezayir, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ülkesinin Rusya Federasyonu ile olan dostluk bağlarına sadık kaldığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Sergey Lavrov'u kabulüne ilişki videoyu yayınladı.

Karşılamada Tebbun, "Bu ziyaretten dolayı bizler gerçekten mutluyuz. İki dost ülke olarak görüşmemiz gereken çok konu var." dedi.

Ülkesinin Rusya ile olan dostluk bağlarına sadık kaldığını vurgulayan Tebbun, bu bağlılığın ikili ilişkilerden kaynaklandığını, yalnızca Ukrayna'da yaşananlardan dolayı olmadığını dile getirdi.

Lavrov da karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den selam getirdiğini ve Tebbun'u Rusya'yı ziyaret için davet ettiğini ifade etti.

Lavrov, Cezayir'in, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarıyla ilgili "dengeli" tutumunu takdir ettiğini söyledi.

Kaynak: AA