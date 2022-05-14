Biden, İran petrolüne ilişkin yaptırımı uzattı

Amerikan medyasına göre; Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2012 mali yılına ait Ulusal Savunma Yasası'nın 1245. maddesine ilişkin kararını duyurdu.
Açıklamada, Biden’ın İran petrolünün alımını engelleyen yasanın uzatılmasına karar verdiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Trump yönetiminin Tahran'a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasının büyük bir hezimete uğradığını itiraf etmişti.
ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.
İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.
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