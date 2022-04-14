İran ile IKBY arasında yeni sınır kapısı açıldı

Açılan yeni ticari sınır kapısına ilişkin Hacı Omeran Uluslarası Sınır Kapısı Sözcüsü Sirwan Hüseyin, Rûdaw’a açıklamalarda bulundu.

Mevcut iki kapının bulunduğunu hatırlatan Hüseyin, yeni sınır kapısına dair şu ifadeleri kullandı:

"22 Şubat 2022’de Erbil ve Urmiye valiliklerinin imzaladığı anlaşmanın 12. maddesine göre, Hacı Omeran ile Piranşehr arasında 3 kapının olması kararı alınmıştı. Bununla birlikte ticari faaliyetlerin hızlandırılması, sınır turizmi ve iş insanları ile turistler için kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. Bugün karar uygulanmaya konuldu ve üçüncü kapı açıldı."

Sözcü Hüseyin, verdiği bilgilerde kapının sadece IKBY ile Batı Azerbaycan arasında yapılan ticaret, ithalat ve ihracat için kullanılacağını aktardı.

Hacı Omeran Uluslararası Sınır Kapısı, Nisan 2008’de IKBY ile İran arasında varılan anlaşma sonucu resmi statüye kavuşmuştu.

Hacı Omeran Sınır Kapısı, Erbil’in Çoman ilçesinde bulunuyor.