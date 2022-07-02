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2 Tem 2022 10:25

Azerbaycan'dan İran'a taziye mesajı

Azerbaycan'dan İran'a taziye mesajı

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen depremden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen depremden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Alizade'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan depremden derin üzüntü duyduk. İran halkına ve hayatın kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlar için Yüce Allah'tan acil şifalar ve hayatını kaybedenler için rahmet dilerim"

Hürmüzgan eyaletinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

News Code 1903234
https://tr.mehrnews.com/news/1903234/

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