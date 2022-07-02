İran'ın güneyinde şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Yerel saatle 02.02'de gerçekleşen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

Depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği 44 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas kentinde de hissedildi, halk sokağa döküldü. Depremde bir çok binanın hasar gördüğü belirtildi.