BAE'den İran'daki depremden dolayı taziye mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan depremden dolayı Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

BAE Başkanı gönderdiği mesajda depremde yaşamını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlar için de acil şifalar diledi.

Buna ilaveten BAE Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin Hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum da gönderdi bir mesajda Cumhurbaşkanı Reisi'ye başsağlı dileğinde bulundu.

