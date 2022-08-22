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22 Ağu 2022 13:12

İran'dan Irak'a taziye mesajı

İran'dan Irak'a taziye mesajı

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ın Kerbala kentinde türbe çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Irak'ın kutsal kenti Kerbela'da dün toprak kayması nedeniyle bir türbe çöktü.

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği, yayınladığı bir mesajda bu olayda birkaç Iraklı vatandaşın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunarak yaralılara acil şifalar deiledi.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kızılhaç, türbenin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişinin de sağ kurtarıldığını açıkladı.

News Code 1904305
https://tr.mehrnews.com/news/1904305/

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