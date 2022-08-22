İran'dan Irak'a taziye mesajı

Irak'ın kutsal kenti Kerbela'da dün toprak kayması nedeniyle bir türbe çöktü.

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği, yayınladığı bir mesajda bu olayda birkaç Iraklı vatandaşın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunarak yaralılara acil şifalar deiledi.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kızılhaç, türbenin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişinin de sağ kurtarıldığını açıkladı.