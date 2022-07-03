Türkiye'den İran'a taziye mesajı

Türk medyasına göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran'da Hürmüzgan merkezli bir deprem meydana geldiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözleri kullanıldı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bulunan Bender Hemir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremde 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ise 85'e yükseldi.