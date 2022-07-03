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3 Tem 2022 08:55

Türkiye'den İran'a taziye mesajı

Türkiye'den İran'a taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Türk medyasına göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran'da Hürmüzgan merkezli bir deprem meydana geldiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözleri kullanıldı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bulunan Bender Hemir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremde 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ise 85'e yükseldi. 

News Code 1903256
https://tr.mehrnews.com/news/1903256/

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