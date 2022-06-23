Emir Abdullahiyan'dan Afganistan halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'ın güneydoğusundaki Host kenti yakınlarındaki depremle ilgili Sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda "Komşu ve kardeşlik olarak bu zor zamanlarda Afganistan'ın onurlu ve sabırlı halkının yanındayız." dedi.

Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti'nin yardım sevkiyatı Afganistan'a derhal ulaştırılacaktır.'' diye yazdı.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1000 fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.