  1. Siyaset
23 Haz 2022 11:20

Emir Abdullahiyan'dan Afganistan halkına başsağlığı mesajı

Emir Abdullahiyan'dan Afganistan halkına başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, attığı bir tweette Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'ın güneydoğusundaki Host kenti yakınlarındaki depremle ilgili Sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda "Komşu ve kardeşlik olarak bu zor zamanlarda Afganistan'ın onurlu ve sabırlı halkının yanındayız." dedi.

Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti'nin yardım sevkiyatı Afganistan'a derhal ulaştırılacaktır.'' diye yazdı.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1000 fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 

News Code 1903053
https://tr.mehrnews.com/news/1903053/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler