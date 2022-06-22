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22 Haz 2022 19:01

İran: Her zaman olduğu gibi Afganistan halkının yanındayız

İran: Her zaman olduğu gibi Afganistan halkının yanındayız

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Kazımi Kumi, sosyal medya hesabı Twitter'dan Afganistan'daki depremle ilgili yaptığı paylaşımda,"Afganistan’ın doğu vilayetlerinde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." dedi.

"Her zaman olduğu gibi Afganistan halkının yanındayız." diyen Kazımi Kumi, İran’ın her türlü insani desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1000'e, yaralı sayısı ise 1500'e yükseldi. Ölü sayısının daha da artmasından endişe edilirken, sarsıntının Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiği kaydedildi.

News Code 1903047
https://tr.mehrnews.com/news/1903047/

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