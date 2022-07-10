Reisi: Suriye'ye dış müdahaleye karşıyız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Kurban Bayramı vesilesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Tebrikleşme amacıyla gerçekleşen görüşmede, Kurban Bayramı’nın İslam dünyası ve özellikle İran ve Suriye halkı için hayırlara vesile olması dileğinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, Beşar Esad'ın gerçekleştirdiği Tahran ziyaretine atıfta bulunarak, "Bu gezide iyi anlaşmalar sağlandı ve bunların uygulanması ciddiyetle takip edilmelidir." dedi.

Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye başta olmak üzere Direniş Ekseni'ne desteğinin devam edeceğini belirterek, "İran olarak Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesinden yanayız ve bu ülkeye her türlü yabancı müdahaleye karşıyız." dedi.

Suriye Devlet Başkanı da, iki ülkenin ortak düşmanlarının Direniş Ekseni karşısında her geçen gün zayıfladığını söyledi.

Beşar Esad ayrıca, Cumhurbaşkanı Reisi'den İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye selamlarını ve bayram tebriklerini iletmesini rica etti.