İran: Türkiye'nin Suriye operasyonuna şiddetle karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere başkent Şam'a geldi.

Emir Abdullahiyan, Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad tarafından karşılandı. Burada iki bakan basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Emir Abdullahiyan, "Suriye Devlet Başaknı Beşar Esad'ın son İran ziyareti iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu ve her alanda yeni aşamaya girdik.” dedi.

'Siyonist İsrail'in Tartus saldırısını kınıyoruz'

İsrail’in Suriye’nin Tartus bölgesine yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösteren Emir Abdullahiyan, “İran olarak, bu sabah Tartus'un güneyini hedef alan Siyonist Rejim’in saldırı eylemini kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

İranlı Bakan ayrıca, “Saldırılarla Şam'ı güvensiz bir şehir gibi göstermeye çalışan Siyonist Rejim, Suriyeli mültecilerin dönüşünü engellemeyi amaçlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşıyız'

Türkiye'nin Suriye'de olası sınır ötesi operasyonuna ilişkin Emir Abdullahiyan, “Türkiye'nin Suriye operasyonuna şiddetle karşıyız. Suriye krizine siyasi bir çözümden yanayız ve askeri seçeneklerden uzak durulması gerektiğine inanıyoruz. Suriye ile Türkiye arasındaki yanlış anlaşılmaları çözmek için elimziden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'İran'ın nükleer meselesi konusunda Tahran’ın yanındayız'

Faysal Mikdad ise Emir Abdullahiyan’ın Şam ziyaretini çok önemli olarak değerlendirdi.

Mikdad, “İran’ın nükleer meselesi konusunda Tahran’ın yanındayız ve bu konudaki tutumunu destekliyoruz.” diye konuştu.