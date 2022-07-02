Emir Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı tarafından karşılandı

Suriye ziyareti kapsamında Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad tarafından karşılandı.

Emir Abdullahiyan Suriye ziyarti öncesi yaptığı açıklamada, "4 gün önceki Türkiye gezimin devamında Suriyeli yetkililerle istişarelerde bulunmam gerekiyor" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Bölgede bazı gelişmeler yaşanmakta ve İran'ın bölgede her zaman yapıcı bir rol oynamasını ve yeni bir krizin önlenmesini sağlamaya çalışmalıyız" ifadesini kullandı.

Bu ziyaretten amacını açıklayan Emir Abdullahiyan, "Suriye ziyaretim İran'ın her iki tarafla da önemli ilişkilere sahip olduğu Suriye ve Türkiye arasında barış ve güvenlik tesis etme amacı ile gerçekleştirlmektedir" ifadelerinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Emir Abdullahiyan, Şam ziyareti sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriyeli diğer yetkililerle bir araya gelerek ikili ve ulsulararası meseleleri görüşeceğini ifade etti.