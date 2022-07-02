Emir Abdullahiyan, Beşar Esad ile görüştü

Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan Suriye ziyarti öncesi yaptığı açıklamada, "4 gün önceki Türkiye gezimin devamında Suriyeli yetkililerle istişarelerde bulunmam gerekiyor" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Bölgede bazı gelişmeler yaşanmakta ve İran'ın bölgede her zaman yapıcı bir rol oynamasını ve yeni bir krizin önlenmesini sağlamaya çalışmalıyız" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad tarafından karşılandı. Burada basına konuşan Emir Abdullahiyan, "Türkiye'nin Suriye operasyonuna şiddetle karşıyız." diye konuştu.