Menbiç'te ortak operasyon odası kuruldu

Al Alam TV kanalına konuşan bir kaynak, “Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Türkiye’nin olası askeri harekatına karşı Menbiç'te ortak bir operasyon odası kurdu.” dedi.

Suriye ordusunun yarından itibaren Menbiç'e asker ve mühimmat sevkedeceğini belirten kaynak, Ayn el-Arab sınırına daha önce takviye güç gönderildiğini söyledi.

SDG güçleri, Türkiye'nin ülkenin kuzeyinde askeri harekata başlaması halinde, Suriye ordusuyla işbirliği yapacağını açıklamıştı.

Daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin ülkelerinde sınır ötesi harekat düzenlemesi halinde, askeri koşullar el verdikçe "doğrudan" karşılık vereceklerini, halk nezdinde de harekata direniş olacağını söylemişti.