İran'ın yeni uydusu uzaya fırlatılacak

İran Savunma Bakanlığına bağlı Elektronik Endüstrileri Organizasyonu Başkanı Tuğamiral Rastegari, yerli yapım ''Tolo 3'' uydusu hakkında açıklamada bulundu.

Söz konusu uydunun bu sene uzaya fırlatılacağını belirten Tuğamiral Rastegari, ''Tolo 3 uydusu Dünya'nın yörüngesine yerleştirdikten hemen sonra görüntü ve telekomünikasyon verilerini gönderebilir.'' dedi.

Daha önce Hükümet Enformasyon Konseyi Başkanı Sepehr Haleci, sosyal medya hesabı üzerinden İran’ın uzay projeleri hakkında açıklamada bulunarak, ''İran Uzay Ajancı Başkanı, ülkenin bu yılki 10 uzay projesinin son durumunu anlattı. İranlı genç uzmanların üzerinde çalıştığı Pars 1, Zafer 2 ve Tolo 4 gibi uydular fırlatma aşamasındadır.'' demişti.