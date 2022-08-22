Almanya'da gaza karşı nükleer seçeneği

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu yıl tamamen sona erdirilmesi planlanan nükleer santralleri yeniden canlandırmanın seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Dünya ticaretinin lokomotifi ülkelerden enerji sıkıntısına işaret eden haberler gelmeye devam ediyor. Almanya’da Başbakan Olaf Scholz ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkelerinin Rusya’dan gerçekleştirdiği doğalgaz ithalatını bu kış tamamen ikame edemeyebileceğini açıkladı.

Scholz ve Habeck enerji krizi gölgesinde, bu yıl tamamen sona erdirilmesi planlanan nükleer santralleri yeniden canlandırmanın seçenekler arasında olduğunu belirttiler.

Scholz nükleer seçeneği hakkında kararın bu ay sonu ya da Eylül ayında verileceğini belirtti.

Öte yandan enerji sıkıntısı Çin’de fabrikalarda şalterlerin daha uzun süre kapanacağı anlamına geliyor. Siçuan eyaleti sanayi üreticilerine uygulanan elektrik kesintilerini 20 Ağustos’tan 25 Ağustos’a uzatma kararı aldı.

Bölgede aşırı sıcaklar klima kullanımı artışıyla birlikte nihai tüketicinin enerji talebinde yükselişe yol açmıştı.

Enerji krizinin baş gerekçesi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ise son ufukta görünmüyor. Rusya Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Financial Times’a verdiği demeçte kısa vadede diplomatik çözüm görmediklerini belirterek “Politize bir Birleşmiş Milletler aracılık için etkisiz durumda” diye konuştu.

Kaynak: Bloomberg