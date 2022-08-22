Borrell: İran AB teklifine "makul" bir yanıt verdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın Viyana müzakereleri ile ilgili AB'nin önerdiği metne "makul" bir cevap verdiğini söyledi.

Borrell, "İran'ın yanıtı Amerika'ya iletildi ve Amerika'nın cevabını bekliyoruz. Viyana'daki müzakereler bu hafta başlayabilir" dedi.

Tahran hükümeti, Avrupa Birliği’nin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine geçen hafta yazılı bir yanıt göndermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında Viyana müzakerelerinin son durumu hakkında, "Avrupa tarafının önerisine Amerikalılar'dan henüz bir yanıt gelmedi." dedi.

"Avrupa, Amerika tarafından cevap aldığını açıklayınca müzakerelerin sonuç verip vermediğinden bahsedebiliriz.” ifadesini kullanan Kenani, masada kalan küçük konuların çok önemli olduğunu ve üzerinde mutabık kalınması gerektiğini vurguladı.

Kenani, İran tarafının müzakerelerde yapıcı bir yaklaşım izlediği için belirlenen zamanda AB'nin önerisine yanıt verdiğini söyledi.