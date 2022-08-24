ABD, Çarşamba günü Avrupa'nın teklifine yanıt verecek

Washington Post gazetesinin haberine göre, Biden yönetimi Çarşamba gününe kadar Avrupa tarafının İran nükleer anlaşması ile ilgili önerisine yanıt verecek.

ABD’li yetkililer, İran’ın Avrupa taslak önerisine ilişkin yorumlarına Çarşamba gününe kadar yanıt vermeyi beklediklerini ve ardından potansiyel bir anlaşmanın ayrıntılarını kesinleştirmek için Viyana’da yeni bir müzakere turuna ihtiyaç duyulacağını söylediler.

Washington Post'un iddiasına göre ABD ve İran anlaşmaya çok yaklaştı.

İran hükümeti 15 Ağustos'ta Avrupa Birliği’nin (AB) nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine yazılı bir yanıt göndermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada Avrupa tarafının önerisine Amerikalılardan henüz bir yanıt gelmediğini söylemişti.