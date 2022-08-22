İran'dan "Türkiye-Suriye ilişkileri" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

'Washington Avrupa'nın teklifine henüz bir yanıt vermedi'

Kenani, Viyana müzakerelerinin son durumu hakkında, "Avrupa tarafının önerisine Amerikalılar'dan henüz bir yanıt gelmedi." dedi.

Avrupa, Amerika tarafından cevap aldığını açıklayınca müzakerelerin sonuç verip vermediğinden bahsedebiliriz.” ifadesini kullanan Kenani, masada kalan küçük konuların çok önemli olduğunu ve üzerinde mutabık kalınması gerektiğini vurguladı.

Kenani, İran tarafının yapıcı bir yaklaşım izlediği için belirlenen zamanda AB'nin önerisine yanıt verdiğini söyledi.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşmanın mevcut durumundan ve onun bugüne kadar uygulanmamasından Amerikan hükümeti sorumludur. ABD yönetimi vaatleri ile birlikte siyasi iradesini pratikte gösterirse müzakere sürecinde bir sonraki aşamaya geçebiliriz. İran (Viyana'da) bir anlaşma peşinde olduğunu (her zaman) açıklamış ve müzakere ekibimiz İran hükümeti ve halkının yasal menfaatlerini elde etmek için müzakere masasına oturmuştur."

Türkiye-Suriye ilişkileri

Türkiye-Suriye ilişkileri hakkında Kenani "Ankara hükümetinin Suriye'deki gelişmelere bakışını düzeltmesi ve Suriye'ye barış, istikrar ve huzurun geri dönmesi için yapıcı bir rol oynaması daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kenani, "Üst düzey Türk yetkililerin Suriye ile ilgili açıklamaları pozitiftir. Umarız pratikte olumlu gelişmeler olur ve Türkiye ile Suriye arasındaki yapıcı ilişkilerin yeniden başlamasına tanık oluruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, anlaşmazlıkların çözülmesi, ikili görüşmelere yönelik adımlar atılması ve resmi ilişkilerin yeniden başlatılması hem iki taraf hem de bölge ülkelerinin yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan Afrika turuna çıkıyor

Sözcü Kenani, İran Dıişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yakın zamanda Mali, Tanzanya ve Zanzibar'ı kapsayan Afrika turuna çıkacağını bildirdi ve "Afrika ülkeleri ile ilişkilerin genişletilmesi bizim için her zaman önemli olmuştur." diye konuştu.