İngiltere'nin en büyük konteyner limanında işçiler greve gitti

Limanda görev yapan sendika üyesi yaklaşık 1900 işçinin 8 günlük grevinde ilk gün geride kaldı.

İşçiler, enflasyon oranının altında olduğunu söyledikleri yüzde 7 zammı reddetmişti.

Bir liman yetkilisi, söz konusu grevin "hayal kırıklığı" olduğunu ifade etti.

Ülkenin en yoğun limanı olan Felixstowe'da yaklaşık 2 bin 550 kişi çalışıyor ve İngiltere konteyner ticaretinin yaklaşık yüzde 48 buradan gerçekleştiriliyor. Grev yapan işçiler arasında vinç ve makine operatörleriyle istifçiler yer alıyor.

AA