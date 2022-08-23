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23 Ağu 2022 14:50

ABD: İran'ın yanıtını inceliyoruz ve en kısa sürede onlara dönüş yapacağız

ABD: İran'ın yanıtını inceliyoruz ve en kısa sürede onlara dönüş yapacağız

Reuters'a konuşan üst düzey ABD’li bir yetkili "İran'ın yanıtını inceliyoruz ve en kısa sürede onlara dönüş yapacağız" dedi.

Reuters'a konuşan üst düzey ABD'li bir yetkili Viyana müzakereleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Halen bir anlaşmaya varılıp varılmayacağının kesin olmadığını ifade eden yetkili bunun "biraz daha zaman alacağını" dile getirdi.

İran’ın IAEA"nın uranyum izlerine yönelik yürüttüğü soruşturmaları da durduracağına yönelik de garanti istediğini belirten yetkili İran ve ABD arasında halen kat edilmesi gereken mesafeler olduğunu ifade etti.

Yetkili "Şu anda İran'ın yanıtını inceliyoruz ve en kısa sürede onlara dönüş yapacağız. Eğer anlaşırsak yaptırımların bazılarını kaldıracağız" dedi.

ABDlı kaynak ayrıca İran'ın bazı önemli taleplerinden vazgeçtiğini iddia etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın Viyana müzakereleri ile ilgili AB'nin önerdiği metne "makul" bir cevap verdiğini söylemişti.

News Code 1904344
https://tr.mehrnews.com/news/1904344/

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