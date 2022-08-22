Batı liderleri telefonda İran'ı görüştü

İngiltere geçici Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Schultz ve ABD Başkanı Joe Biden arasında dün akşam ortak bir görüşme gerçekleştirildi.

Batı liderleri yaptıkları telefon görüşmesinde İran ile Viyana'da yürütülen müzakerelerin yanı sıra Ukrayna’daki nükleer tesislerin güvenliğini ele aldı.

Tahran hükümeti geçen hafta Avrupa Birliği’nin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine yazılı bir yanıt göndermişti.

Viyana müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü.

Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu ancak müzakereler geçtiğimiz mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu.