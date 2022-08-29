  1. Azerbaycan
29 Ağu 2022 16:28

Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.

 Azerbaycan medyasına göre Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.

Orgeneral Hasanov, EFES-2022 Tatbikatı'nı izlemek üzere geçtiğimiz Haziran'da Türkiye'ye gitmişti.

News Code 1904460
https://tr.mehrnews.com/news/1904460/

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