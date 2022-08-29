Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Azerbaycan medyasına göre Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.

Orgeneral Hasanov, EFES-2022 Tatbikatı'nı izlemek üzere geçtiğimiz Haziran'da Türkiye'ye gitmişti.