Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Azerbaycan medyasına göre Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.
Orgeneral Hasanov, EFES-2022 Tatbikatı'nı izlemek üzere geçtiğimiz Haziran'da Türkiye'ye gitmişti.
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.
Azerbaycan medyasına göre Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edecek.
Orgeneral Hasanov, EFES-2022 Tatbikatı'nı izlemek üzere geçtiğimiz Haziran'da Türkiye'ye gitmişti.
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