ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Aliyev ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Blinken’ın Aliyev’e Azerbaycan ve Ermenistan arasında sürdürülebilir bir barış anlaşmasına varmak için atılan olumlu adımlar için takdirlerini ilettiği ifade edildi.

Blinken’ın Azerbaycan'ın 4 Ekim'de 17 savaş esirini serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, Blinken’ın Aliyev'i barış sürecini desteklemek için zamana bağlı ve ölçülebilir adımları sürdürmeye çağırdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “Bakan Blinken, sınırların net bir şekilde belirlenmesi, ulaşım bağlantıları, kayıp kişilerin bulunması ve tanımlanması, tutukluların iadesi ve diğer konular dahil olmak üzere ABD'nin desteğini yineledi. Dağlık Karabağ sakinlerinin hakları ve güvenceleri konusundaki tartışmaların önemini, her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesi ve kalıcı bir barışın tek yolu olarak müzakere edilmiş bir anlaşmaya odaklanması gerektiğinin altını çizdi” denildi.

Kaynak: Milliyet