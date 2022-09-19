  1. Azerbaycan
19 Eyl 2022 09:46

Aliyev ve Blinken'den telefon görüşmesi

Aliyev ve Blinken'den telefon görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev-Blinken görüşmesinde, ateşkesin güçlendirilmesi, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması, barış anlaşması müzakereleri de dahil olmak üzere Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesi ve ulaşım koridorlarının açılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinildi.

Son günlerde İlham Aliyev ile Anthony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında yaşanan gerginlik ele alınmıştı.

News Code 1904851
https://tr.mehrnews.com/news/1904851/

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