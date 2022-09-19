Aliyev ve Blinken'den telefon görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev-Blinken görüşmesinde, ateşkesin güçlendirilmesi, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması, barış anlaşması müzakereleri de dahil olmak üzere Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesi ve ulaşım koridorlarının açılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinildi.

Son günlerde İlham Aliyev ile Anthony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında yaşanan gerginlik ele alınmıştı.