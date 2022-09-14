İran ve Umman dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ummanlı mevkidaşı Bedr el Busaidi ile telefonda görüştü.

Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde İran'ın yaptırımların kaldırılması için her zaman diyalogdan yana olduğunu söyledi.

Müzakere sürecinde tarafların çabalarına işaret eden Emir Abdullahiyan, müzakerelerde istenilen sonuca ulaşmanın anahtarının ABD'nin gerçekçi davranması ve gerekli iradeyi göstermesi olduğunu kaydetti.

Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın bakenti Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı'na da değinerek, Ajansın İran'la ilgili yapıcı olmayan açıklamasının hiçbir fayda sağlamayacağını belirtti.

Emir Abdullahiyan İran'ın iyi, güçlü ve kalıcı anlaşmaya varmak için kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Umman Dışişleri Bakanı el Busaidi ise İran'ın müzakere sürecindeki yapıcı rolünü takdir ederek, "Müzakerelerdeki başarı tüm tarafların çıkarına olacaktır. Ayrıca mevcut görüşmelerin olumlu bir sonuca varması için çalışmak gerekir." dedi.