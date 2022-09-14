İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, görev süresini tamamlayan Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan ile dün akşam veda ziyareti çerçevesinde bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan, Büyükelçi Cagaryan'a İran- Rusya ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son çatışmalara da değinen Emir Abdullahiyan, sorunların barışçıl ve siyasi yollarla çözülmesinin gerektiğini vurguladı.

Bakan Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında, "Bölgenin jeopolitik durumunda herhangi bir değişim kabul edilemez. Bölgede barışın yeniden sağlanmasına çaba gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Cagaryan ise İran'daki büyükelçiliğini siyasi hayatının önemli bir parçası olarak nitelendirdi.