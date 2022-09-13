Tahran'dan UAEA'nın İran iddiasına tepki

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin son iddialarına tepki göstererek, "UAEA Başkanı'nın üç aylık raporunun içeriği belirli amaçlar için kullanılan kelime oynunundan ibaret ve daha önce siyasi amaçlı öne sürülen asılsız konuların devamıdır. Bu raporda yeni bir konu yer almıyor." dedi.

Behruz Kemalvendi, "Daha önce yapıldığı gibi İran'ın BM'deki büyükelçisi ve daimi temsilcisi gelecek haftaki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısında UAEA Başkanı'nın son raporuna yasal yanıtlar verecektir" ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, "Önceki doğrulama sisteminin yeniden kurulması için, nükleer anlaşma tarafları yükümlülüklerini yerine getirilmelidir. Yükümlülüklerini yerine getirmedikçe ve İran milletine baskılar devam ettikçe İran'dan nükleer anlaşma taahhütlerini kabul etmesini bekleyemezler" ifadelerinde bulundu.

Kemalvendi, İran'ın barışçıl nükleer programının şimdiye kadarki en şeffaf program olduğunu da sözlerine ekledi.