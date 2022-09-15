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15 Eyl 2022 11:43

İran, ABD'nin anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini beklemeyecek

İran, ABD'nin anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini beklemeyecek

İran Dışişleri Bakan Sözcüsü Nasır Kenani, "İran, ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini beklemeyecek" dedi.

İran Dışişleri Bakan Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Reisi'nin Özbekistan ziyareti ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadeler yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Reisi'nin Özbekistanlı mevkidaşının davetiyle ikili görüşme yapmak ve ŞİÖ toplantısına katılmak için bu ülkeyi ziyaret etmesi ve İran'ın ŞİÖ'ye daimi üyeliğine ilişkin taahhütname imzalanması, komşuluk politikasının güçlendirilmesi, bölgesel bağları ve çok taraflılığının derinleştirilmesi açısından önemli bir gelişmedir.

İran, dış politikasındaki stratejik hedeflerini gerçekleştirmesinde ve dış ilişkilerini genişletmesinde dinamik, akıllı ve dengeli hareket ediyor. İran, Viyana müzakerelerine bağlı olsa da ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini beklemeyecek".

News Code 1904789
https://tr.mehrnews.com/news/1904789/

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