Endonezya, İsrail ile normalleşme iddialarını yalanladı

Endonezya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ülkesinin İsrail'le normalleşme konusunda görüşmelerde bulunduğuna dair haberleri şiddetle reddetti.

İbranice yayınlanan medya kuruluşlarını yalan haber yaymakla suçlayan Endonezyalı diplomat, "Filistin işgali devam ettiği sürece Endonezya yönetimi İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacaktır." dedi.

Endonezya ve Pakistan'ın İsrail ile normalleşmeye hazırlandığını iddia eden Siyonist Rejim medyası, Pakistan ve Endonezya heyetlerinin Tel Aviv'de bulunduğunu ileri sürmüştü.